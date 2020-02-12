Захарова ответила на заявление Польши о том, что «Советский Союз оккупировал сам себя»

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в интервью Первому каналу, что обвинения Варшавы в оккупации Советским Союзом территорий Украины и Беларуси говорят о том, что ложь хотят представить в виде исторических фактов.

Захарова подчеркнула, что любые заявления о том, что Красная армия не освобождала Варшаву — ложь. И не просто ложь, это абсурдная ложь.

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что Варшава… я не говорю про Польшу… Польша — это польский народ… Историки, эксперты, официальная Варшава — заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что МИД располагает доказательствами сговора польских властей, которые намерены «нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва», чтобы не допустить «распространения правды о тех событиях».

«Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть, чем ответить», — заверила Захарова.

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и командующий ВВС РККА Главный маршал авиации А.А. Новиков. Польша , 24 января 1945 г. commanders.mil.ru/europe_liberators.

Ранее в немецкой газете Mаrkische Oderzeitung вышла статья польского посла в Берлине Анджея Пшилебского под названием «Война началась не в 1941 году» — как ответ на опубликованное ранее в том же издании интервью с послом России в Берлине Сергеем Нечаевым.

Пшилебский утверждает, что СССР оккупировал Украину, Беларусь и Прибалтику. Посольство России в Германии в своем Facebook заявило, что польский дипломат занимается фальсификацией истории.

В посольстве также с сожалением констатировали, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной «польский исторический ревизионизм» набирает обороты. При этом попытки превратить СССР в виновника войны назвали «попросту аморальными».

Стоит отметить, что в последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Накануне парламент страны принял резолюцию, в которой обвинил СССР в развязывании войны наравне с нацистской Германией.