Депутат объяснил инициативы по поддержке пенсионеров

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, мнением о законопроектах своей партии по пенсионному обеспечению граждан поделился депутат Госдумы Александр Терентьев.
Думец остановился на двух — первая призвана изменить закон о страховых пенсиях и снизить возраст пенсионера с 80 до 75 лет для получения доплаты к пенсии (на сегодня это порядка 7,5 тыс. рублей).
В связи с постоянной критикой в наш адрес о сложностях финансирования предлагаем уменьшать возраст для доплаты поэтапно, — отмечает Александр Терентьев. — Механизм можно обсуждать, но, главное, — начать снижать этот возраст, чтобы наиболее пожилые россияне смогли в столь сложное время почувствовать реальную поддержку государства.
Вторая инициатива освобождает работающего пенсионера от уплаты НДФЛ.
Согласно нашему законопроекту, такую льготу нужно установить хотя бы для той части доходов пенсионера, которая не превышает 700 тыс. рублей в год. Раз депутатское большинство в Госдуме и финблок правительства никак не наберутся храбрости для индексации пенсий работающим пенсионерам, то принятие нашего законопроекта, будет сегодня более чем уместным, — отметил депутат Госдумы. — Проект прорабатывается мною и в аспекте вопроса возмещения муниципалитетам выпадающих доходов.