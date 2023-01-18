Депутат отдал тысячу пустых консервных банок на изготовление «окопных свечей»

В соцсетях последовала немедленная реакция — депутату посоветовали в следующий раз отправить в зону СВО полные консервы.
Помощник депутата Исаева назвал раздутой историю с пожертвованием пустых консервных банок военным. Консервные банки просто отдали тем людям, которые занимаются изготовлением свечей.
По его словам, политик активно занимается гуманитарной помощью, но не афиширует это.
А подольский депутат Сергей Кулев сообщил, что пустые консервные банки в виде окопных свечей уже подогревают чай, согревают руки военным или отапливают небольшой блиндаж.
Факт
Евгений Исаев возглавляет компанию «Русский рыбный мир», занимающуюся производством рыбных консервов, и считается самым богатым депутатом Подольска.
Между тем барнаульские бабушки шьют вещи для мобилизованных. И хозяйки слепили почти 3,4 тыс. пельменей для участников СВО.
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