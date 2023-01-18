18 января
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Политика

Депутат отдал тысячу пустых консервных банок на изготовление «окопных свечей»

Самый богатый депутат Подольска Евгений Исаев отдал тысячу пустых консервных банок на изготовление «окопных свечей», пишет «Подъем».

Рыбные консервы.
Рыбные консервы.
CC0

В соцсетях последовала немедленная реакция — депутату посоветовали в следующий раз отправить в зону СВО полные консервы.

Помощник депутата Исаева назвал раздутой историю с пожертвованием пустых консервных банок военным. Консервные банки просто отдали тем людям, которые занимаются изготовлением свечей.

По его словам, политик активно занимается гуманитарной помощью, но не афиширует это.

А подольский депутат Сергей Кулев сообщил, что пустые консервные банки в виде окопных свечей уже подогревают чай, согревают руки военным или отапливают небольшой блиндаж.

Факт

Евгений Исаев возглавляет компанию «Русский рыбный мир», занимающуюся производством рыбных консервов, и считается самым богатым депутатом Подольска.

Между тем барнаульские бабушки шьют вещи для мобилизованных. И хозяйки слепили почти 3,4 тыс. пельменей для участников СВО.

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