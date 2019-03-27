Депутат Писарев посчитал оскорблением свое фото со львёнком в журнале АКЗС

Я являюсь депутатом, провожу много времени на округе. И ставить мою фотографию со львёнком! Это же не журнал «Природа Алтая»! Откуда взяли эти фотографии, я посмотрел. «Использованы фотографии из архива АКЗС, открытых источников и личные фотографии депутатов». Очень хотелось бы найти свою фотографию за два созыва в архиве!