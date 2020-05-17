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Политика

Депутат посоветовал Европе для начала разобраться в своих потоках лжи, прежде чем лезть в Россию

Депутат ГД Евгений Ревенко заявил РИА «Новости» о том, что Еврокомиссии (ЕК) следует в первую очередь разобраться с потоком лжи и дезинформации, которую публикуют в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России.

Евросоюз.
Евросоюз.
sq.com.ua

Такими словами Ревенко прокомментировал заявление официального представителя ЕК Питера Стано о якобы исходящей из РФ дезинформации по COVID-19.

Ранее Стано заявил в интервью Bild am Sonntag, что различные «источники из России» способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе.

По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы «поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис» и «подорвать доверие общественности».

«Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Не мешало бы в первую очередь разобраться с тем потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе в связи с ситуацией в России. Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена», — сказал Ревенко.

По его словам, никто до сих пор не может ответить на вопрос, на основе чего сделаны публикации про заниженную статистику.

Ранее Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики.

Так, по официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание, в указанных городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет — на 2073 человека, смерть которых можно назвать «непонятной» и «выбивающейся из средней статистики».

Ранее доктор медицинских наук назвал три причины низкой смертности от коронавируса в России.

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