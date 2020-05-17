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Жизнь

Названы три причины низкой смертности от коронавируса в России — от статистики до «мягкой заразы»

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал URA.RU, почему в России низкое по сравнению с другими странами число летальных исходов при заражении коронавирусом.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

Профессор отметил, что низкое «летальное число» объясняется не тем, что в стране скрывают реальную статистику смертности, а тем, что по-другому регистрируют жертв.

«Дело в том, что та система, которая у нас применяется, занижает цифры. В официальную статистику вносят только тех, кто умер непосредственно от коронавируса. Например, если человек с коронавирусом умирает от инфаркта, то причиной смерти указывают инфаркт, а не COVID-19», — объяснил Альтштейн.

Второй причиной, как подчеркнул вирусолог, можно назвать качественное здравоохранение в России.

Альтштейн уточнил, что российские специалисты назначают пациентам тромболитические средства, которые снижают свертываемость крови — принимаемые антикоагулянты, как правило, могут предотвратить смертельные последствия заражения.

Третьей причиной, по словам доктора меднаук, являются разные штаммы коронавируса, которые распространены в разных частях мира.

Так, в России, скорее всего, «мягкий вид» новой инфекции, от которой умирает мало людей. Если сравнивать со штаммами в других странах, где вирус более агрессивен и, как следствие, статистика смертности очень высокая.

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