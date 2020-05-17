Профессор отметил, что низкое «летальное число» объясняется не тем, что в стране скрывают реальную статистику смертности, а тем, что по-другому регистрируют жертв.

«Дело в том, что та система, которая у нас применяется, занижает цифры. В официальную статистику вносят только тех, кто умер непосредственно от коронавируса. Например, если человек с коронавирусом умирает от инфаркта, то причиной смерти указывают инфаркт, а не COVID-19», — объяснил Альтштейн.