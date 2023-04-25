Депутат предложил отменить передачу Крыма в состав Украины

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов предложил отменить давнее решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР.

Событие произошло в 1954 году. Однако юридическая экспертиза признала это решение нелегитимным, пишет РЕН ТВ.

Также подобное предложение высказывал депутат Госдумы Константин Затулин.

Передача полуострова

Крым передали в состав УССР из состава РСФСР 25 января 1954 года.

16 марта 2014 года Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ по итогам референдума. Тогда за присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

17 марта Верховный совет обратился к России с просьбой принять Крым в состав РФ со статусом республики. 18 марта подписали договор о присоединении республики к России.

18 марта стал праздничным днем в Республике Крым.

Язык и кто проживает

На 2021 год большую часть населения Крыма составляли русские — 67%. На втором месте крымские татары — почти 13% и украинцы — 7%.

У Республики Крым три государственных языка — русский, крымскотатарский и украинский.