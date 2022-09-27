Правда ли, что в России появится новый федеральный округ, и кто станет его главой

После окончания референдума в округ могут включить Крым и новые территории, отметил собеседник.
При этом полпредом президента там может стать экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, утверждает источник. Это связано с «непростой ситуацией» вокруг голосования.
Напомним, 15 июля президент Владимир Путин уволил Рогозина с должности в «Роскосмосе».
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Рогозина на новую должность. «Ситуация прояснится в обозримом будущем», — сказал он.
Ранее также стало известно, что Виталий Милонов хочет пойти добровольцем на фронт.