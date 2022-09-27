28 сентября
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Политика

Правда ли, что в России появится новый федеральный округ, и кто станет его главой

Крымский федеральный округ может появиться в России после референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его может возглавить бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявил «Ведомостям» источник в Совфеде.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
кадр из видео.

После окончания референдума в округ могут включить Крым и новые территории, отметил собеседник.

При этом полпредом президента там может стать экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, утверждает источник. Это связано с «непростой ситуацией» вокруг голосования.

Напомним, 15 июля президент Владимир Путин уволил Рогозина с должности в «Роскосмосе».

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Рогозина на новую должность. «Ситуация прояснится в обозримом будущем», — сказал он.

Ранее также стало известно, что Виталий Милонов хочет пойти добровольцем на фронт.

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