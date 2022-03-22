22 марта
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Политика

Кремль выступил против идеи Зеленского провести референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией должен решать всеукраинский референдум. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что это может только повредить процессу урегулирования, пишет «Коммерсант».

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

Обсуждение и так идет «гораздо медленнее и менее содержательно», чем российской стороне хотелось бы, сказал Песков.

Украина — это суверенное государство и там «должны быть внутригосударственные истории», уверен пресс-сек Кремля. Однако есть «субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций»

«Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — добавил он (цитата по ТАСС).

Песков не стал называть дату следующего раунда переговоров: «некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Что заявил Зеленский

Украинский лидер считает, что окончательно компромиссы на переговорах между Киевом и Москвой будет решать всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах безопасности, а также «временно оккупированных» территорий Донбасса и Крыма.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», — сказал он (цитата по РБК).

Ранее Зеленский говорил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным Крым и Донбасс.

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