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Политика

Патриарх Кирилл призвал молиться за единство народов России и Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться «за единый народ» — русских и украинцев, сообщает ТАСС.

Патриарх Кирилл, апрель 2020.
Патриарх Кирилл, апрель 2020.
@patriarchkirill

«Мы должны в первую очередь молиться о духовном единстве наследия святого князя Владимира. <…> Молиться за наш единый народ, который сегодня живет в разных странах, но который вышел из единой киевской купели крещения, который соединен общностью веры и общностью исторической судьбы», — сказал он после литургии в храме Христа Спасителя.

Ватикан выразил готовность содействовать диалогу между Россией и Украиной, пишет Газета.Ru. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол в последние годы с большим вниманием следил за событиями на Украине и готов наладить диалог между сторонами.

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