Патриарх Кирилл призвал молиться за единство народов России и Украины

«Мы должны в первую очередь молиться о духовном единстве наследия святого князя Владимира. <…> Молиться за наш единый народ, который сегодня живет в разных странах, но который вышел из единой киевской купели крещения, который соединен общностью веры и общностью исторической судьбы», — сказал он после литургии в храме Христа Спасителя.