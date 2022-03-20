Патриарх Кирилл призвал молиться за единство народов России и Украины

«Мы должны в первую очередь молиться о духовном единстве наследия святого князя Владимира. <…> Молиться за наш единый народ, который сегодня живет в разных странах, но который вышел из единой киевской купели крещения, который соединен общностью веры и общностью исторической судьбы», — сказал он после литургии в храме Христа Спасителя.
Ватикан выразил готовность содействовать диалогу между Россией и Украиной, пишет Газета.Ru. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол в последние годы с большим вниманием следил за событиями на Украине и готов наладить диалог между сторонами.