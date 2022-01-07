Патриарх Кирилл рассказал, что в Рождество молился о мире в Казахстане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал журналистам, что во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя молился об установлении мира в Казахстане.

Патриарх отметил, что всякое установление мира там, где мира нет, требует огромных усилий. Те, кто вовлечен в конфликт, должны проявить некое самоограничение в своих требованиях и устремлениях — тогда мир будет достигнут.

«Сегодня я молился, чтобы Господь приклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир. И верим, что по милости Божией так и произойдет», — цитирует главу Русской православной церкви «Российская газета».

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