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Политика

Депутат предложил Путину простить долги регионам — по аналогии с Африкой

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, комментируя на своей странице в ЖЖ новость о том, что Россия простила африканским странам долги на общую сумму в 20 млрд долларов, предложил поступить так же с российскими регионами.

Частный дом в лесу. Деревня.
Частный дом в лесу. Деревня.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Во многих российских областях и республиках значительная доля регионального бюджета уходит на обслуживание накопленных за много лет долгов. Эти деньги могли бы быть потрачены на развитие, на медицину и образование, а уходят в банки и Минфин. Если мы можем себе позволить списывать десятки миллиардов долларов другим странам, то наверняка можем списать долги беднейшим регионам России», — считает депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о пользе, которую принесло списание долгов африканским странам, пишет «Свободная пресса».

Избавление от долгового бремени позволяет развивать сотрудничество и взаимодействие для работы компаний в Африке.

«Имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — цитирует Пескова РЕН ТВ.

Алтайский путешественник Алексей Котельников провел три месяца в Центральной Африке.
Алтайский путешественник Алексей Котельников провел три месяца в Центральной Африке.
Алексей Котельников.

А теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги. Это влечет за собой большую занятость, экспансию на мировые рынки, а также новые поступления в российский бюджет.

Россия помогает решать социальные проблемы третьих стран, так как это полностью отвечает ее национальным интересам и, кроме того, ей присущи традиции милосердия, заявил президент РФ Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос журналиста, почему Россия оказывает им масштабную помощь, хотя ее собственные социальные проблемы не решены.

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