Путин объяснил, почему Россия помогает другим странам, хотя не решила свои проблемы

Россия помогает решать социальные проблемы третьих стран, так как это полностью отвечает ее национальным интересам и, кроме того, ей присущи традиции милосердия, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС. Так он ответил на вопрос журналиста, почему Россия оказывает им масштабную помощь, хотя ее собственные социальные проблемы не решены.

Владимир Путин обосновал помощь третьим странам с двух сторон.

С одной стороны, «участие России в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков, что называется, на дальних подступах полностью соответствует нашим национальным интересам», — заявил он.

С другой, он уверен, что «нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту».

Гуманитарную помощь Африке (а разговор шел накануне саммита Россия-Африка) оказывают многие государства мира, сказал президент, и ни в одном из них (будь то США, Франция, Китай или другие страны) проблемы в социальной сфере решены далеко не все.

«Россия также направляет гуманитарную помощь африканским государствам, но не за счет сокращения объемов финансирования своих собственных программ», — объяснил президент.

В Центральной Африке. Алексей Котельников.

Президент также рассказал, что Россия, как и многие другие государства, помогла странам Африки, пострадавшим от циклона «Идай» в апреле 2019 года. И она продолжает активно участвовать в комплексном содействии Африке.

«С октября 2017 года в Мозамбике с участием российской стороны реализуется проект Всемирной продовольственной программы ООН по созданию системы школьного питания на сумму $40 млн, а на Мадагаскаре реализуется проект по внедрению современных технологий и оборудования дезинфекции на сумму до $15 млн»", — рассказал Владимир Путин.

Путин также напомнил, что Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные, проверенные временем отношения. И наша страна сыграла значимую роль в освобождении континента, содействуя борьбе народов Африки против колониализма, расизма и апартеида.