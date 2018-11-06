Депутат предложил создать комиссию, чтобы объяснять россиянам высказывания чиновников

В России предложили создать комиссию, чтобы объяснять населению высказывания чиновников — с такой инициативой в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Депутат таким образом отреагировал на бурное обсуждение в соцсетях слов свердловской чиновницы Ольги Глацких о том, что государство не помогает молодежи.

«У нас, как бы это ужасно ни звучало, должен быть такой орган, который будет заниматься подобными вопросами. Потому что на суд общественности выбрасывается столько информации… Я уверен, что она больше говорила, наверно, что государство должно не рыбу раздавать, а удочки помогать добывать. Однако мы обсуждаем то, что появилось в социальных сетях, и об этом будут говорить сейчас все. А орган должен быть», — заявил Чернышов.

По его мнению, сейчас такой «шквал информации, который на любого человека выливается из смартфона, ноутбука, телевизора, радио». Разобраться в этом очень сложно, и образовательная политика не учит человека навигационным форматам взаимодействия с информацией, уверен депутат.

По мнению Чернышова, в новом органе могут быть общественники, журналисты.

«Никто не говорит, что посадить ещё 15 000 чиновников, которые будут заниматься этим. Журналисты тех изданий, которым мы доверяем. Пусть люди будут знать правду», — подытожил депутат.

Сколько зарабатывает чиновница

Между тем СМИ выяснили, сколько зарабатывает директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о ненужности российской молодежи. За 2017 год заработала более 1,5 млн рублей, как свидетельствует декларация о доходах на сайте регионального правительства, пишут «Известия».

Чиновница также владеет двумя земельными участками площадью 900 кв. м и 533 кв. м, а также квартирой площадью 116 кв. м и еще двумя квартирами. Также в ее распоряжении два автомобиля — «Лада-212140» и Mercedes-Benz ML 350.

Годом ранее, по данным «РИА Новости», годовой доход Глацких составил 4,25 млн рублей.

Резонансное заявление Глацких сделала на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница отметила, что государство «в принципе ничего не должно» молодым людям, и подчеркнула, что власти страны «не просили» родителей рожать их.

После поднявшейся шумихи Ольга Глацких заявила в интервью телеканалу «360», что ее высказывание о том, что государство детям «ничего не должно», вырвано из контекста.

В интервью телеканалу чиновница отметила, что все нападки на нее — это клевета и подобных слов она не произносила. «Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы», — приводит издание слова Глацких.

По словам чиновницы, она не смотрела резонансную видеозапись с круглого стола и ей «сложно комментировать» реакцию СМИ.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимает департамент молодежной политики в администрации Свердловской области.