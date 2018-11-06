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Политика
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Депутат предложил создать комиссию, чтобы объяснять россиянам высказывания чиновников

В России предложили создать комиссию, чтобы объяснять населению высказывания чиновников — с такой инициативой в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Депутат таким образом отреагировал на бурное обсуждение в соцсетях слов свердловской чиновницы Ольги Глацких о том, что государство не помогает молодежи.

Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0

«У нас, как бы это ужасно ни звучало, должен быть такой орган, который будет заниматься подобными вопросами. Потому что на суд общественности выбрасывается столько информации… Я уверен, что она больше говорила, наверно, что государство должно не рыбу раздавать, а удочки помогать добывать. Однако мы обсуждаем то, что появилось в социальных сетях, и об этом будут говорить сейчас все. А орган должен быть», — заявил Чернышов.

По его мнению, сейчас такой «шквал информации, который на любого человека выливается из смартфона, ноутбука, телевизора, радио». Разобраться в этом очень сложно, и образовательная политика не учит человека навигационным форматам взаимодействия с информацией, уверен депутат.

По мнению Чернышова, в новом органе могут быть общественники, журналисты.

«Никто не говорит, что посадить ещё 15 000 чиновников, которые будут заниматься этим. Журналисты тех изданий, которым мы доверяем. Пусть люди будут знать правду», — подытожил депутат.

Сколько зарабатывает чиновница

Между тем СМИ выяснили, сколько зарабатывает директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о ненужности российской молодежи. За 2017 год заработала более 1,5 млн рублей, как свидетельствует декларация о доходах на сайте регионального правительства, пишут «Известия».

Чиновница также владеет двумя земельными участками площадью 900 кв. м и 533 кв. м, а также квартирой площадью 116 кв. м и еще двумя квартирами. Также в ее распоряжении два автомобиля — «Лада-212140» и Mercedes-Benz ML 350.

Годом ранее, по данным «РИА Новости», годовой доход Глацких составил 4,25 млн рублей.

Резонансное заявление Глацких сделала на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница отметила, что государство «в принципе ничего не должно» молодым людям, и подчеркнула, что власти страны «не просили» родителей рожать их.

После поднявшейся шумихи Ольга Глацких заявила в интервью телеканалу «360», что ее высказывание о том, что государство детям «ничего не должно», вырвано из контекста.

В интервью телеканалу чиновница отметила, что все нападки на нее — это клевета и подобных слов она не произносила. «Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы», — приводит издание слова Глацких.

По словам чиновницы, она не смотрела резонансную видеозапись с круглого стола и ей «сложно комментировать» реакцию СМИ.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимает департамент молодежной политики в администрации Свердловской области.

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