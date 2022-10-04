5 октября
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Политика

Депутат прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов

Депутат Госдумы и российский актер Дмитрий Певцов прокомментирова в беседе с «Радиоточкой НСН».отсрочку от мобилизации для артистов.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

По мнению депутата, профессия артиста не предусматривает отсрочку. Но в редких случаях стоит учитывать талант деятелей культуры и не отправлять их на фронт.

Ранее в ГД поддержали идею режиссера Никиты Михалкова об отсрочке для кинодеятелей, напоминает Lenta.ru. Но бронь от мобилизации не должна распространяться на всех кинематографистов, поскольку они «такие же граждане» России, считает зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Между тем в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов.

Также стало известно, в каких российских регионах завершили мобилизацию.

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