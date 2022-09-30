Стало известно, в каких российских регионах завершили мобилизацию. Есть ли среди них Алтайский край

В нескольких регионах России завершили мобилизацию в связи с выполнением плана. Рассказываем, где останавливают призыв.

Как сообщили ранее в Telegram-канале «Борьба с фейками» со ссылкой на Минобороны, 11 российских регионов выполнили план по частичной мобилизации.

Однако в ведомстве не объяснили, о каких субъектах идет речь.

О реализации плана по мобилизации заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он утверждает, что республика перевыполнила его «на 254%".

Также об окончании частичной мобилизации сказали глава Крыма Сергей Аксенов, главный военком Адыгеи Александр Аверин (ТАСС), пресс-служба Тувы (РБК).

Кроме того, мобилизация завершилась в Бурятии. Почти закончилась — в Белгородской области и Якутии.

Хакасия тоже выполнила план по набору призывников, написал глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

Как сообщил на сессии АКЗС вице-губернатор Виталий Снесарь, в Алтайском крае план по частичной мобилизации выполнили на 60%.

Ранее на Алтае вернули домой 59 человек, мобилизованных по ошибке.