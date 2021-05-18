Депутат Рады заявил, что США пытаются втянуть Россию в войну со всей Европой

Так, Ренат Кузьмин раскритиковал власти Украины за возбуждение уголовного дела в отношении политика Виктора Медведчука, подчеркнув, что это является частью плана по развязыванию большой войны в Европе.
«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всe элементы втягивания Европы в большую войну», — уверен украинский политик.
У Украины, по его мнению, согласно плану США, есть своя роль — геополитического провокатора.
«Воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно. От этого выиграет только американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние», — добавил Кузьмин.