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Политика

В браслете и без паспорта: суд отправил «кума Путина» под домашний арест

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук решением Печерского районного суда Киева помещен под домашний арест до 9 июля.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Суд обязал Виктора Медведчука сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет, сообщает"Коммерсантъ".

Обвинение просило ареста политика либо назначения залога в 300 млн гривен (804 млн рублей). Защита просила отпустить его под поручительство депутатов Верховной рады.

Статьи

Медведчук проходит не только по делу по ст. 111 («госизмена»), но и ст. 438 УК Украины («нарушение обычаев войны»), сообщил его адвокат Богдан Коваль, напоминает РБК.

За госизмену (ст. 111 УК Украины) Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюремного заключения, пишет bfm.ru. По ст. 438 УК Украины («нарушение законов и обычаев войны») максимальное наказание — 12 лет тюрьмы.

Медведчук заявил, что продолжит политическую деятельность, сообщает РИА Новости.

Крестный отец

Медведчука называют «кумом Путина», так как в 2004 году российский президент стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи. Крестной матерью стала супруга Дмитрия Медведева Светлана.

Знакомство Путина и Медведчука состоялось в начале нулевых годов, когда украинский политик был заместителем председателя Верховной рады. На Украине его считают пророссийским политиком.

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