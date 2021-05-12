«Кума Путина» украинские прокуроры обвинили в госизмене

Документы о подозрениях в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму в адрес Медведчука и Козака уже подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», — цитирует издание сообщение Венедиктовой в Facebook.

СБУ провело обыски в доме Медведчука. Местонахождение самого политика не установлено, пишет polit.ru.

Крестный отец

Виктор Медведчук возглавляет политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Его называют «кумом Путина», так как в 2004 году российский президент стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи. Крестной матерью стала супруга Дмитрия Медведева Светлана.

Знакомство Путина и Медведчука состоялось в начале нулевых годов, когда украинский политик был заместителем председателя Верховной рады. На Украине его считают пророссийским политиком.