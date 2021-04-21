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Политика

Депутат рассказала о возможных темах послания президента РФ Федеральному собранию

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла возможные темы ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, пишет «ПолитЭксперт».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Главной темой выступления президента станут социальные вопросы, уверена Бессараб. Так, она считает, что глава государства будет говорить о новых инструментах для борьбы с бедностью, а также, возможно, о пособиях и выплатах.

По ее словам, Путин затронет и вопросы, связанные с малым и среднем бизнесом.

Парламентарий также полагает, что президент расскажет о механизмах, которые позволят жителям России самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж».

Трансляция

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.

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