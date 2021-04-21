Депутат рассказала о возможных темах послания президента РФ Федеральному собранию

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла возможные темы ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, пишет « ПолитЭксперт ».

Главной темой выступления президента станут социальные вопросы, уверена Бессараб. Так, она считает, что глава государства будет говорить о новых инструментах для борьбы с бедностью, а также, возможно, о пособиях и выплатах.

По ее словам, Путин затронет и вопросы, связанные с малым и среднем бизнесом.

Парламентарий также полагает, что президент расскажет о механизмах, которые позволят жителям России самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж».

Трансляция

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.