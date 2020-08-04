Депутат советует скандальному главе района Барнаула покинуть пост

Сначала чиновника лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование, а затем поймали за рулем машины, после чего ему дали 10 суток ареста.
Он подал жалобу на решение суда, но на заседание 3 августа не пришел из-за болезни.
История уже вышла за рамки допустимого, пишет Молодых в своем Telegram-канале.
«Лето для высокопоставленного лица проходит под соусами судебных разбирательств, плохого самочувствия и госпитализации. Для главы района города Барнаула непозволительная роскошь вести такую насыщенную жизнь по этим направлениям. Фракция #СР, безусловно, желает Вячеславу Григорьевичу скорого выздоровления, но тем не менее предлагаем подумать о добровольном сложении полномочий», — поделилась мнением Оксана Молодых.
Он подчеркнула, что судебные тяжбы уже долгое время не позволяют главе работать и нести ответственность за район.
Напомним, автомобильная эпопея вокруг персоны отставного генерала полиции, а ныне главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, длится с декабря 2019 года.