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Политика

Депутат советует скандальному главе района Барнаула покинуть пост

Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых считает, что главе администрации Октябрьского района города Вячеславу Новикову нужно добровольно сложить полномочия. Фракция партии «Справедливая Россия», которую представляет народная избранница, поддерживает эту позицию.

Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков.
Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков.
barnaul.org

Сначала чиновника лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование, а затем поймали за рулем машины, после чего ему дали 10 суток ареста.

Он подал жалобу на решение суда, но на заседание 3 августа не пришел из-за болезни.

История уже вышла за рамки допустимого, пишет Молодых в своем Telegram-канале.

«Лето для высокопоставленного лица проходит под соусами судебных разбирательств, плохого самочувствия и госпитализации. Для главы района города Барнаула непозволительная роскошь вести такую насыщенную жизнь по этим направлениям. Фракция #СР, безусловно, желает Вячеславу Григорьевичу скорого выздоровления, но тем не менее предлагаем подумать о добровольном сложении полномочий», — поделилась мнением Оксана Молодых.

Он подчеркнула, что судебные тяжбы уже долгое время не позволяют главе работать и нести ответственность за район.

Напомним, автомобильная эпопея вокруг персоны отставного генерала полиции, а ныне главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, длится с декабря 2019 года.

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