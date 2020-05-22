Оскандалившегося барнаульского чиновника в суде защитит магистр права

На 16 июня назначено рассмотрение жалобы главы администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова, который по постановлению мирового суда в апреле был оштрафован и лишен права управления автомобилем. Жалоба Новикова поступила районному судье с большим опытом в делах с участием городских чиновников.

Эпопея с рядовым правонарушением, которое вменяется государственными органами отставному генералу полиции, а ныне главе администрации Октябрьского района Барнаула Вячеславу Новикову, длится с декабря 2019 года. Чиновник попал в небольшое дорожное происшествие и отказался выполнить требование сотрудников ГИБДД пройти проверку на состояние опьянения.

Один в суде не воин

С января по апрель 2020 года Новиков, сначала в городском суде Новоалтайска, а затем в судебном участке № 8 Центрального района Барнаула, защищал свои права самостоятельно — он был единственным лицом, участвующим в деле.

В итоге 27 апреля судья восьмого участка Екатерина Танская вынесла постановление о назначении административного наказания — лишение права управления автомобилем на 1 год 9 месяцев и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Вячеслав Новиков , Юрий Еремеев , Максим Сабына. Михаил Хаустов

На постановление за подписью судьи Танской Вячеслав Новиков подал жалобу в Центральный районный суд краевой столицы. Судья Анна Ваншейд рассмотрит эту апелляцию 16 июня. В «деле Новикова». тем временем, появилось еще одно новое имя — это судебный защитник чиновника Игорь Сарычев.

Защитник Сарычев и его практика

21 мая юрист Игорь Сарыев в телефонном разговоре с корреспондентом altapress.ru воздержался от комментариев для СМИ.

Как следует из «визитки» Сарычева на сервисе «Яндекс.Услуги», опыт его юридической практики составляет более 10 лет, в том числе по административным спорам и «любым автомобильным делам».

«Есть положительная практика этого года по возврату водительских прав», — утверждает в этом объявлении Игорь Сарычев. Там же указано, что он получил профессиональное юридическое образование в двух вузах и является магистром.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Судья Ваншейд и дела мэрии

Судья Анна Ваншейд менее года назад была в поле зрения СМИ в связи с нашумевшим делом Марии Мотузной.

В июле 2019 года своим решением Ваншейд назначила компенсацию в 100 тыс. рублей в пользу Мотузной, уголовное дело которой за «картинки» в соцсетях ранее было закрыто. Судья Ваншейд уменьшила сумму компенсации, изначально затребованной Мотузной, в 10 раз.

Также в 2019 году судья Анна Ваншейд отказала в резонансном иске трем гражданкам, которые требовали сноса нового 16-этажного жилого дома, построенного «Инвестиционно-строительной компанией «Алгоритм» на ул. Чернышевского, 186.

Как видно из картотеки Центрального районного суда, в 2020 году существенную часть рабочего времени Анны Ваншейд занимает рассмотрение дел с участием структурных подразделений администрации Барнаула.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Так, в январе для принятия решения к ней поступило не менее 13 жалоб городского комитета по ЖКХ и дорожного ведомства мэрии. Они были не согласны с привлечением к ответственности в виде штрафов за неисполнение ранее вынесенных судебных решениях. В большинстве случаев Анна Ваншейд жалобы оставила без удовлетворения.

А за период с 12 по 19 мая этой же судье поступило еще 14 жалоб все от того же комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Во всех жалобах комитет вновь не согласен с наказанием по ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок…»).

Факты за и против

В последний раз Центральный районный суд Барнаула удовлетворил жалобу водителя на постановление по ст. 12.26 КоАП РФ (по ней привлечен Новиков) еще в сентябре 2017 года. Тогда постановление мирового судьи было прекращено «в связи с недоказанностью обстоятельств». Все последующие жалобы в Центральном суде получили отказ, видно из картотеки ведомства.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Если 16 июня по жалобе Вячеслава Новикова также будет отрицательное решение, у него остается возможность подать кассацию в Алтайский краевой суд.

При этом в российской практике достаточно примеров, когда водителям, лишенным права управления транспортным средством за отказ от освидетельствования, в итоге удавалось выигрывать подобные дела.