В «Сталин-центре» 18 мая устроили целое представление, разыграв вызов духа – но не того, о ком все подумали. Однако Сталин все-таки появился на площадке, а вот каким образом – рассказывает altapress.ru.

«Никто никого вызвать не сможет!»

«Сталин-центр», который открылся в Барнауле под крылом фракции «Коммунисты России», 5 мая объявил, что горожан ждет сюрприз на Ночь музеев. Вскоре выяснилось, что это будет «реконструкция спиритического сеанса по мотивам писателя Булгакова». Коммунисты добавили, что он был «одним из любимых советских писателей Иосифа Сталина». Многих, правда, все еще смущает такая формулировка, ведь Булгакова даже отлучали от литературы и возможности публиковаться из-за признания антисоветским писателем.

По СМИ же разлетелась новость, что в Барнауле собираются вызывать дух Сталина. Даже невзирая на формулировку, что это будет иммерсивный спектакль. И на то, что Сергей Матасов, руководитель фракции и основатель центра, уже тогда говорил, что действие будет происходить в 1930-е годы, когда Сталин был вполне себе жив-здоров.

Реконструкция спиритического сеанса в «Сталин-центре». altapress.ru

Искаженная информация вызвала большой резонанс, и не только в Алтайском крае. Например, экстрасенс Татьяна Ларина, известная по телешоу «Битва экстрасенсов», высказалась так: «Те, кто собираются это делать, просто идиоты. Никто никого вызвать не сможет! Сталин уже переродился и, возможно, не один раз».

Ксения Собчак, с которой Сергей Матасов уже не раз обменялся видео-обращениями по поводу «Сталин-центра», отметила, что «вызывать Сталина по произведению Булгакова – это все равно что отметить день ФСИН по произведению Солженицына».

Справка После открытия второго в стране «Сталин-центра», Ксения Собчак в одном из выпусков «Осторожно: новости» раскритиковала его экспозицию. Она напомнила ей «красный уголок в советском учреждении или сувенирный киоск с советской символикой, ни одного «черного воронка», табличек последнего адреса, расстрельных списков и карт депортации народов тоже не видно». В ответ Сергей Матасов записал видео, в котором пригласил журналистку приехать на Алтай на «черном воронке» и принести его в дар. А взамен в центре повесят ее портрет.

Да и другие активисты, общественники и даже священники взбунтовались, подумав, что вызывать собираются реального духа. Даже после того, как небольшой спектакль состоялся, недопонимание, казалось, не исчезло, и некоторые были уверены, что в постановке вызывали дух Сталина.

Реконструкция спиритического сеанса в «Сталин-центре». altapress.ru

Фокус с императором

На самом деле все было гораздо прозаичнее, менее мистично и более забавно. Театральное представление длилось не более получаса. Героями, как и предполагалось, стали персонажи Михаила Булгакова, а происходило все в 30-е годы прошлого века. Постановка вобрала в себя сюжеты рассказа «Спиритический сеанс», опубликованного в 1922 году, и 12 главы романа «Мастер и Маргарита».

Так, героиня рассказа Зинаида Ивановна Лузина решает устроить спиритический сеанс. Роль медиума соглашается исполнить респектабельный господин Ксаверий Антонович Лисиневич (Владимир Суворов). В рассказе присутствуют много приглашенных гостей, но в постановке «Сталин-центра» их заменила свита Воланда и муж Зинаиды.

Реконструкция спиритического сеанса в «Сталин-центре». altapress.ru

По сюжету герои вызывают дух Наполеона (на этом моменте многие зрители подумали, что вместо него и явится Сталин). Император будто бы появляется, но на самом деле это фокус, в постановке — в исполнении Лисиневича.

Прежде чем перейти к главному сюжетному повороту, в «Сталин-центре» решили втянуть в игру зрителей. На постановку пришла депутат Людмила Цивилева с помощницей, обе — в черных нарядах и украшениях, в стиле «Мастера и Маргариты». В общем под стать событию. Цивилева же задала первый вопрос императору, и, как член ЛДПР, поинтересовалась, как сейчас Владимиру Жириновскому на небесах. Четкого ответа «Наполеон» не дал. Зато когда настала очередь журналистики ТАСС, с помощью доски Уиджи удалось узнать, что ее будущим мужем может стать некий Сергей М.

После вопрос задал муж Зинаиды, и, вернувшись к сюжету рассказа, спросил, сколько продержится власть большевиков. Вскоре после этого сеанс прерывает стук в дверь — появляется сотрудник НКВД, явившийся по жалобе Коровьева, а за ним — Иосиф Сталин. Внутри постановки — лично, а не в виде духа, конечно. Сталин произносит небольшую поучительную речь о храбрости молодых и будущем.

Спектакль завершается напоминанием, что сценка происходила в 1928 году, когда Сталин прибыл на Алтай для проведения совещаний по хлебозаготовкам.

К критике относятся спокойно

Это была полностью юмористическая постановка, чтобы привлечь внимание к центру. Сергей Матасов признался, что все произошедшее — часть планомерной работы по развитию «Сталин-центра», и бурные обсуждения вокруг события были только на руку. В конце концов, на реконструкцию записались более 200 человек, из которых случайным образом отобрали только 60.

«Ко мне лично никто не обращался с негативными высказываниями по поводу нашего представления, никто не запрещал его проводить. А к критике мы относимся абсолютно спокойно», — поделился Матасов.

Реконструкция спиритического сеанса в «Сталин-центре». altapress.ru

Куратором нашумевшего театрального проекта стал Владимир Суворов, в постановке поучаствовали активисты «Сталин-центра» и актер Алтайского краевого театра драмы Сергей Филипченко.

После представления труппа и Сергей Матасов во главе с актером Сталина записали новое обращение к Ксении Собчак, в котором вновь пригласили ее приехать в Алтайский край и посетить «Сталин-центр».

«Мы надеемся, что товарищ Собчак все-таки приедет в наш центр, которому она посвятила уже два выпуска. Мы очень рады, что Ксения Анатольевна рассказывает своим читателям о нас и надеемся, что эта замечательная традиция продолжится», — в свою очередь высказался Матасов.

Примечательно, что в прошлую Ночь музеев, когда «Сталин-центр» еще не открылся, активисты «Коммунистов России» уже устраивали похожее костюмированное представление. Тогда тоже был актер, переодевшийся в Иосифа Сталина, который выступал на разных музейных площадках перед барнаульцами в сопровождении коммунистов. Персонаж даже встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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