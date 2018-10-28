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Политика
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Депутат Верховной Рады призвала взрывать военные склады России

Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Татьяна Черновол призвала уничтожать военные склады в России в качестве ответа на взрывы арсеналов на украинской территории, пишет РИА Новости.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

Она сообщила, что в последнее время в Украине взрывались склады с боеприпасами. «Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», — заявила Черновол в эфире на телеканале «Прямой».

Депутат отметила, что до сих пор «никакого ответа на диверсии» не произошло.

Последний инцидент со взрывами на украинских военных складах произошел 9 октября в Черниговской области. Там располагался один из крупнейших арсеналов на Украине. До этого, в мае, взрыв склада боеприпасов произошел в Донецкой области. Два склада с боеприпасами взорвались в 2017 году в Винницкой и Харьковской областях. В общем на трех складах было уничтожено более 140 тыс. тонн боеприпасов.

Ранее сообщалось, что за последние полтора года Украина потеряла около 40% боеприпасов из-за взрывов на военных складах.

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