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Политика

Депутата АКЗС хотят сократить

Депутат АКЗС Василий Железовский рискует остаться без работы. Его хотят уволить с должности замдиректора спортивной школы, заведующего бассейном «Аквамарин» в Камне-на-Оби, пишет «Политсибру».

Василий Железовский.
Василий Железовский.
Архив партии "Справедливая Россия"

Железовский подтвердил, что ему вручили уведомление о сокращении, но он уверен, что документы ему выдали неуполномоченные на это лица.

«У меня сегодня (16 сентября, — прим. ред) назначено первое заседание в Каменском городском суде, где я буду доказывать, что Букреева назначена незаконно (Елена Букреева — занимает должность директора Каменской спортивной школы). На момент принятия решения ни у Евгении Гордиенко (и.о. главы района), ни у Снежаны Бабкиной (председателя комитета по физической культуре и спорту администрации района) таких полномочий не было», — прокомментировал депутат.

Если суд признает назначение Елены Букреевой незаконным, то уведомление о сокращении автоматически потеряет свою силу.

Эту должность уже сокращали в 2017 году, но Железовскому ему удалось восстановиться через суд.

Теперь он считает, что все происходящее — дискредитация.

Василий Железовский — справедливоросс, член комитета по правовой политике АКЗС. В 1998 году переехал на постоянное место жительства в Камень-на-Оби из Новосибирской области.

Ранее депутат и его помощница ввязались в конфликт с полицией и записали по этому поводу 14-минутное видео.

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