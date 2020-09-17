Депутата АКЗС хотят сократить

Железовский подтвердил, что ему вручили уведомление о сокращении, но он уверен, что документы ему выдали неуполномоченные на это лица.
«У меня сегодня (16 сентября, — прим. ред) назначено первое заседание в Каменском городском суде, где я буду доказывать, что Букреева назначена незаконно (Елена Букреева — занимает должность директора Каменской спортивной школы). На момент принятия решения ни у Евгении Гордиенко (и.о. главы района), ни у Снежаны Бабкиной (председателя комитета по физической культуре и спорту администрации района) таких полномочий не было», — прокомментировал депутат.
Если суд признает назначение Елены Букреевой незаконным, то уведомление о сокращении автоматически потеряет свою силу.
Эту должность уже сокращали в 2017 году, но Железовскому ему удалось восстановиться через суд.
Теперь он считает, что все происходящее — дискредитация.
Василий Железовский — справедливоросс, член комитета по правовой политике АКЗС. В 1998 году переехал на постоянное место жительства в Камень-на-Оби из Новосибирской области.
Ранее депутат и его помощница ввязались в конфликт с полицией и записали по этому поводу 14-минутное видео.