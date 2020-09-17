Депутата АКЗС хотят сократить

Железовский подтвердил, что ему вручили уведомление о сокращении, но он уверен, что документы ему выдали неуполномоченные на это лица.

«У меня сегодня (16 сентября, — прим. ред) назначено первое заседание в Каменском городском суде, где я буду доказывать, что Букреева назначена незаконно (Елена Букреева — занимает должность директора Каменской спортивной школы). На момент принятия решения ни у Евгении Гордиенко (и.о. главы района), ни у Снежаны Бабкиной (председателя комитета по физической культуре и спорту администрации района) таких полномочий не было», — прокомментировал депутат.