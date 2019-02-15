Депутата АКЗС могут лишить мандата в случае обвинительного приговора

Андрей Волков может лишиться мандата депутата АКЗС, если получит обвинительный приговор и его наказание будет связано с лишением свободы — в том числе условным. Об этом «Банкфаксу» сообщил начальник отдела пресс-службы АКЗС Дмитрий Черских.

Депутата обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. Депутат был учредителем управляющей компании ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле. По данным следствия, с 2012 по 2016 год он вместе с директором УК присваивал платежи жильцов ресурсоснабжающим организациям.

Правоохранители заявляют, что по подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных компаний, после чего обналичивались. За 3,5 года похищено более 43 миллионов рублей.

«Единая Россия» приостановила членство депутата Волкова до вынесения приговора.