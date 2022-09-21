Депутата осудили за «политическое дело» сексуального характера

Приговор — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Депутата арестовали в ноябре прошлого года.
По версии следствия, при общении с 11-летним ребенком народный избранник демонстрировал ему предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении.
Адвокат депутата считает, что дело политически мотивировано, а цель — лишить подзащитного депутатства.
С момента ареста Самсонов утверждал, что невиновен. И объявлял голодовку. Вскоре получил телеграмму поддержки от лидера КПРФ Геннадия Зюганова в поддержку и прекратил голодовку.
Также Самсонов требовал прохождения экспертизы на детекторе лжи (полиграфе), но ему отказали.
Самсонов намерен обжаловать приговор, который в законную силу еще не ступил.
Ранее алтайского депутата задержали за угрозу убийством следователю.