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Политика

Депутатам Госдумы придется убедить жителей Сибири голосовать за «Единую Россию»

«Единая Россия» назначила уполномоченных по избирательным кампаниям партии в нескольких регионах России, пишет «ФедералПресс».

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

В списке — как малоизвестные политики, так высокопоставленные единороссы. Им придется курировать главную кампанию года, чтобы обеспечить конституционное большинство в Госдуме.

«Руководство „Единой России“ сразу достаточно четко обозначило задачи перед уполномоченными по избирательным кампаниям: они будут работать напрямую с региональными отделениями партии и избирательными штабами», — отмечает издание.

Как рассказал замсекретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов, функционал кураторов достаточно широк — по сути, это вся политическая работа в конкретных территориях.

«Уполномоченные примут участие в разработке и реализации выборных стратегий, будут нивелировать возможные внутриэлитные конфликты на региональном уровне, выявлять лидеров общественного мнения, работать с протестной повесткой, отслеживать „чистоту“ кампаний, следить за соблюдением выборного законодательства», — пояснил он.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
Анна Зайкова

Уполномоченными по выборам стали 19 депутатов Госдумы. Так, куратором Новосибирской области назначили Виктора Игнатова.

Депутат Госдумы Сергей Сокол будет убеждать жителей нескольких регионов — Иркутской области, Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Поддержка на этих территориях у партии небольшая. К тому же Хакасия стала «красным регионом», когда ее возглавил коммунист Валентин Коновалов.

Опыт Сокола может сыграть свою роль. В 2000 году он возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина в Норильске, тогда за президента отдали голоса 79,46% норильчан", — напоминает издание.

По мнению политолога Павла Салина, оппозиционеры действительно создадут единороссам определенные трудности. Поэтому решать электоральные проблемы поручили авторитетным политикам.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

При этом, как подчеркнул Салин, не все уполномоченные смогут оказать серьезное влияние на выборы.

«Основное преимущество партия получит благодаря влиянию на допуск или недопуск кандидатов и использование трехдневного голосования. Изменение длительности проведения этапа голосования — самое важное решение для партии и власти за последние несколько лет», — убежден политолог.

Эксперты отмечают, что местные партийные ячейки уже понимают, с какими проблемами они будут выходить на общение с уполномоченным.

В частности, сегодня уровень доверия и отношение людей к ЕР по сравнению с тем, которые были пять лет назад, изменились не в пользу партии. Поэтому главная задача — вернуть доверие, особенно среди молодежи.

Напомним, на выборах, прошедших в сентябре 2020 года, большинство сообщений о нарушениях в Сибири связали с «эмоциональным фоном».

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