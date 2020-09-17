Большинство сообщений о нарушениях на выборах в Сибири связали с «эмоциональным фоном»

В Томской области сообщения о нарушениях на прошедших 13 сентября выборах связали с эмоциональным фоном при голосовании, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

При этом нарушения были. К примеру, как сообщил глава областного избиркома Эльман Юсубов, в полицию направили материалы проверки по жалобам на звонки с агитацией в Единый день голосования.

«Был сигнал, что 13 сентября жителям Томска звонят и агитируют за определенного кандидата. Все факты зафиксированы, проведена оперативная работа. Звонили с мобильного номера, устанавливаются лица», — сказал Юсубов.

Глава избиркома Томска Виктор Тищенко отметил, что всего поступило 27 жалоб, однако 19 не подтвердились.

«По сообщению о подкупе избирателей материалы направлены в правоохранительные органы. Также главред областной газеты ЛДПР привлечен к штрафу за нарушение правил агитации, еще один материал в отношении другого главреда находится на рассмотрении», — пояснил он.

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Тищенко также подчеркнул, что большинство сообщений связано с эмоциональным фоном при голосовании, «нагнетаемым со стороны избирателей».

Причем, добавил он, нарушения «существенным образом не повлияли на волеизъявление».

Напомним, «Единая Россия» потеряла абсолютное большинство в гордуме Томска — партия взяла лишь 11 мандатов из 37, при этом в прежнем составе — 21 мандат из 35, причем во фракцию единороссов входило 30 депутатов.

Ранее вице-спикер горсовета Новосибирской области назвал провокацией «ночной вброс курсантов нацгвардии», после которого он победил на выборах.