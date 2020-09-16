Вице-спикер назвал провокацией «ночной вброс курсантов нацгвардии» на выборах в Новосибирске

Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко прокомментировал « Континенту Сибирь » свою скандальную победу на выборах, позволившую сохранить мандат в новом составе.

Единоросс Яковенко избирался на округе № 35 — там шла ожесточенная борьба между ним и кандидатом от оппозиции, 19-летним студентом Вячеславом Якименко.

Студент обходил вице-спикера с 1257 голосами против 1179. Уже утром 14 сентября Якименко должен был праздновать свою победу.

Но, как говорится, не тут-то было. Неожиданно выяснилось, что на округе незаконно проголосовали курсанты Новосибирского военного института нацгвардии.

Примечательно и то, что на участке дольше всех считали голоса, вдобавок к книге избирателей округа подшили список студентов института.

«При этом при подсчете голосов стало известно, что по 35-му округу победа досталась единороссу Яковенко», — отмечает издание.

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О том, что курсанты не имели права голосовать, изданию подтвердила глава облизбиркома Ольга Благо, которая сейчас разбирается в ситуации.

Однако голоса курсантов засчитали, несмотря на то, что именно с их учетом вице-спикер и победил — речь может идти о нескольких сотнях голосов. Представители оппозиционера не согласны с таким решением и намерены его обжаловать.

Единоросс Яковенко, комментируя изданию произошедшее, не только официально подтвердил свою победу, но и назвал провокацией скандал с курсантами. Якобы вброс «в его пользу» подстроили оппоненты.

«Я считаю, что это спланированная провокация. Это мое глубокое убеждение», — заявил депутат.

Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» потеряла важное превосходство в горсовете Новосибирска, имевшееся в предыдущем составе.

При этом серьезную победу одержали самовыдвиженцы — 14 человек, из которых пятеро — участники оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020».

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