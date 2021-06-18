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Политика

Депутаты АКЗС отказались от доклада омбудсмена по правам ребенка, чтобы успеть на открытие выставки

На сессии АКЗС 18 июня депутаты предложили пропустить доклад о работе детского омбудсмена Ольги Казанцевой. Перед этим, до перерыва, председатель заксобрания Александр Романенко выразил сожаление, что депутаты не успевают на открытие выставки фотографий медицинских работников у театра драмы.

Ольга Казанцева.
Ольга Казанцева.
Антон Федотов, altairegion22.ru

Это решение коротко прокомментировал Александр Романенко:

Вы очень хорошо проинформировали нас на фракции, по крайней мере той, где я присутствовал, спасибо большое. Есть положительные моменты в вашей работе, желаю их продолжать. Но ситуация, связанная с детством в Алтайском крае напряженная. Случаи выпадения из окон, на аттракционах, жестокого обращения со сверстниками говорят о том, что ваша работа должна быть усилена.

Напомним, что в последнее время в Алтайском крае произошло несколько резонансных происшествий, в результате которых серьезно пострадали дети. Так что решение депутатов выглядит странно.

Кроме того, выяснилось, что открытие выставки начинается в 15.00, а решение депутаты приняли примерно в час дня. Дорога от Парламентского центра до аллеи возле краевого Театра драмы на личной машине займет 10−15 минут.

Делаем вывод: депутаты, скорее всего, так и не смогли оставить себя без обеда.

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