«Вину не отрицает, ведет себя спокойно». В Следкоме рассказали о деле о надругательстве над барнаульской школьницей

Девочка-подросток, обвиняемая в надругательстве над 11-летней барнаульской школьницей, ведет себя спокойно и свою вину не отрицает, рассказал 31 мая во время брифинга замруководителя краевого управления СКР Константин Мальцев.

Он также назвал семью обвиняемой «среднестатистической», уточнив, что на учете она не состояла.

Что касается потерпевшей, то с ней сейчас работают психологи и педагоги.

Относительно других фигуранток этой страшной истории Константин Мальцев отметил, что после всех разбирательств ими будут заниматься органы ПДН.

По словам Константина Мальцева, обвиняемой 14-летней девочке грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Однако едва ли суд назначит такую меру в силу ее возраста.

Напомним, 23 мая в Барнауле несколько девочек под руководством 14-летней школьницы избили младшеклассницу и жестоко надругались над ней.

Происходящее было заснято на камеру телефона.