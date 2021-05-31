«Вину не отрицает, ведет себя спокойно». В Следкоме рассказали о деле о надругательстве над барнаульской школьницей

Он также назвал семью обвиняемой «среднестатистической», уточнив, что на учете она не состояла.
Что касается потерпевшей, то с ней сейчас работают психологи и педагоги.
Относительно других фигуранток этой страшной истории Константин Мальцев отметил, что после всех разбирательств ими будут заниматься органы ПДН.
По словам Константина Мальцева, обвиняемой 14-летней девочке грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Однако едва ли суд назначит такую меру в силу ее возраста.
Напомним, 23 мая в Барнауле несколько девочек под руководством 14-летней школьницы избили младшеклассницу и жестоко надругались над ней.
Происходящее было заснято на камеру телефона.