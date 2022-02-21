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Политика

Депутаты АКЗС вне зависимости от политических взглядов готовы поддержать беженцев из Донбасса и ЛНР

Депутаты АКЗС готовы поддержать беженцев из Донбасса и ЛНР, заявил 21 февраля на оперативном совещании председатель АКЗС Александр Романенко.

Сессия АКЗС 16 декабря 2021 года.
Сессия АКЗС 16 декабря 2021 года.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Границу с Россией пересекло более 50 тыс. человек, они расположились в Ростовской, Воронежской, Курской и Волгоградской областях, сказал Романенко.

Возможно, в ближайшее время будет принято решение о формировании гуманитарной и финансовой помощи.



«Мы обсуждали это с коллегами и сошлись во мнении, что парламент, все депутаты, вне зависимости от политических взглядов, при необходимости готовы вместе с жителями края подготовить принять участие в подготовке гуманитарной помощи», — отметил спикер АКЗС.

Ранее о развертывания штаба помощи беженцам сообщили в краевом отделении «СР».

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