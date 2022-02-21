Алтайские справороссы организовали штаб помощи беженцам из Донбасса

Отделение «Справедливой России — За правду» в Алтайском крае организовало штаб помощи беженцам из Донбасса. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба партии.

Как отметил лидер алтайский справороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев, в этой ситуации невозможно остаться в стороне.

«Детям, женщинам, пожилым людям, которые вынуждены убегать из своих родным мест, спасая свои жизни, сегодня нужна помощь. И мы готовы ее оказать», — заявил парламентарий.

Активисты партии, краевые и местные депутаты, члены молодежной организации готовы оказывать посильную помощь, в которой нуждаются беженцы.

Справороссы разворачивают штабы помощи во многих регионах страны. В Алтайском крае он работает в Барнауле на ул. Деповская, 7, офис А202.

«Люди, которые сегодня вынуждены экстренно покидать Донбасс, в беде. И мы должны им по-соседски помочь пережить этот тяжелый период», — добавила руководитель аппарата регионального отделения, депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Ранее о готовности принять беженцев заявил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

«Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России», — пояснял он.

18 февраля, в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и массовую эвакуацию женщин, детей и пожилых на территорию России.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить деньги — по 10 тыс. рублей каждому беженцу.