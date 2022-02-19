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Политика

Всеобщую мобилизацию объявили в ДНР и ЛНР

Народный совет провозглашенной Донецкой республики утвердил проведение всеобщей мобилизации, сообщает РИА Новости.

Беженцы из Украины.
Беженцы из Украины.
34.mchs.gov.ru

Соответствующий указ издал глава республики Денис Пушилин.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации, сообщает ТАСС.

«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР», — говорится в документе.

Накануне из республик Донбасса начали эвакуацию мирных жителей в Россию.

Ранее ОБСЕ заявила о резком росте интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, пишет bfm.ru.

Так, 17 февраля было зафиксировано 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

На выплаты беженцам из Донбасса выделили 5 млрд рублей — на 500 тыс. человек. Об этом заявил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали массовую эвакуацию жителей республик на территорию России. В Ростовской области подготовили места приема и размещения.

Губернатор региона запросил экстренную помощь. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить деньги — по 10 тыс. рублей каждому беженцу.

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