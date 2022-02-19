Всеобщую мобилизацию объявили в ДНР и ЛНР

Соответствующий указ издал глава республики Денис Пушилин.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации, сообщает ТАСС.

«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР», — говорится в документе.

Накануне из республик Донбасса начали эвакуацию мирных жителей в Россию.

Ранее ОБСЕ заявила о резком росте интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, пишет bfm.ru.

Так, 17 февраля было зафиксировано 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

На выплаты беженцам из Донбасса выделили 5 млрд рублей — на 500 тыс. человек. Об этом заявил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали массовую эвакуацию жителей республик на территорию России. В Ростовской области подготовили места приема и размещения.

Губернатор региона запросил экстренную помощь. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить деньги — по 10 тыс. рублей каждому беженцу.