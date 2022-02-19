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Экономика

На выплаты беженцам из Донбасса выделили 5 млрд рублей — на 500 тыс. человек

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что регион получил 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Беженцы из Украины.
Беженцы из Украины.
34.mchs.gov.ru

Напомним, 18 февраля власти ДНР и ЛНР начали массовую эвакуацию жителей республик на территорию России. В Ростовской области подготовили места приема и размещения.

Губернатор региона запросил экстренную помощь. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить деньги — по 10 тыс. рублей каждому беженцу.

Как сообщил Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном, которого срочно направили в регион для организации приема беженцев, Ростовская область уже получила деньги.

«Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам», — сказал он.

Выделенной суммы хватит на выплаты для 500 тыс. беженцам. Ранее сообщали, что на территорию России могут эвакуировать примерно 700 тыс. человек.

Накануне Госдума РФ одобрила признание ДНР и ЛНР. Путин заявил, что будет делать все для решения проблем Донбасса.

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