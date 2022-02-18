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Политика

Глава ЛНР объявил массовую эвакуацию жителей в Россию

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям республики с заявлением о начале массового выезда на территорию России.

Леонид Пасечник.
Леонид Пасечник.
Скриншот видео Луганского Информационного Центра в youtube.com

Пасечник отметил, что Украина продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения.

«На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но и организовать глубокий прорыв вглубь территории», — говорится в обращении.

Глава ЛНР призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Речь идет о людях, которые не имеют мобилизационных предписаний и не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры.

По словам Пасечника, Россия готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей республики.

Также глава ЛНР обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в экстренном обращении заявил о начале массового выезда жителей республики на территорию России.

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