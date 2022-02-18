Власти ДНР начали массовую эвакуацию жителей в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин в экстренном обращении заявил о начале массового выезда жителей республики на территорию России.

Пушилин отметил, что в последние месяцы в ДНР ежедневно фиксируют наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения.

«Реактивных систем залпового огня „Смерч“, „Ураган“, реактивных комплектов NLAW, а также „Джавелинов“ и „Стингеров“ по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», — заявил он.

По словам главы республики, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление на территорию ДНР и ЛНР.

«Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы ДНР, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан», — отметил Пушилин.

В связи с этим с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Россию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.

Глава ДНР отметил, что по договоренности с руководством России в Ростовской области уже готовы места приема и размещения граждан.

Ранее Госдума РФ одобрила признание ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все для решения проблем Донбасса.