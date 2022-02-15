15 февраля
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Экономика

Рубль укрепился на 40 копеек после слов Путина о признании ЛНР и ДНР

Курс рубля прибавил 30−40 копеек к доллару и евро после слов президента России Владимира Путина по поводу обращения Госдумы признать ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Курс доллара расчетами „завтра“ к 17:47 мск снижался на 1,15 рубля, до 75,61 рубля, курс евро — на 93 копейки, до 85,79 рубля. До высказывания президента РФ доллар торговался в районе 75,88 рубля, евро — около 86,15 рубля», — отмечает агентство со ссылкой на Московскую биржу.

Напомним, ранее Госдума одобрила проект постановления о признании ДНР и ЛНР. Обращение направили Путину.

Президент отметил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.

«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — указал Путин, говоря о позиции канцлера Германии Олафе Шольце.

Путин подчеркнул, что Россия не хочет войны. Он надеется, что Франция и Германия окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения.

Он также отметил, что в России «подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону».

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