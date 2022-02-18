Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса

Напомним, 18 февраля власти ДНР и ЛНР начали массовую эвакуацию жителей республик на территорию России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время украинские военные перейдут в наступление. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что противник планирует глубокий прорыв вглубь территории.

Людей автобусами начали эвакуировать в Ростовскую область, где уже подготовили места приема и размещения граждан республик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Ростовской области обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать экстренную помощь в связи с большим количеством беженцев.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — сообщил Песков.

Он также отметил, что Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу.

Ранее Госдума РФ одобрила признание ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все для решения проблем Донбасса.