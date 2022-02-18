19 февраля
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Жизнь

Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату каждому беженцу из Донбасса, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, 18 февраля власти ДНР и ЛНР начали массовую эвакуацию жителей республик на территорию России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время украинские военные перейдут в наступление. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что противник планирует глубокий прорыв вглубь территории.

Людей автобусами начали эвакуировать в Ростовскую область, где уже подготовили места приема и размещения граждан республик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Ростовской области обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать экстренную помощь в связи с большим количеством беженцев.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — сообщил Песков.

Он также отметил, что Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу.

Ранее Госдума РФ одобрила признание ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все для решения проблем Донбасса.

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