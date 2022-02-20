Алтайский край готов принять беженцев из Донбасса

Алтайский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения республик с остальной частью Украины, сообщает ТАСС .

О готовности принять беженцев заявил 20 февраля пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев.

«Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России», — пояснил Негреев.

Он не уточнил, сколько беженцев готов принять регион.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и массовую эвакуацию женщин, детей и пожилых на территорию России.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить деньги — по 10 тыс. рублей каждому беженцу.