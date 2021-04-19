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Политика

Депутаты написали открытое письмо Путину и потребовали допустить врачей к Навальному

11 депутатов из нескольких региональных парламентов России написали открытое письмо Путину и потребовали допуска врачей к оппозиционному политику Алексею Навальному.

Алексей Навальный в заключении.
Алексей Навальный в заключении.
Instagram Navalny.

Парламентарии расценили его заключение и отказ в медпомощи «как покушение на жизнь политического деятеля».

«Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти. Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ, в том числе в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации, — и перед самим Навальным, и перед его родными, и перед всем миром», — говорится в открытом письме.

Подписанты

От Мосгордумы письмо подписали Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин, Михаил Тимонов.

От заксобрания Санкт-Петербурга: Борис Вишневский, Максим Резник. Из заксобрания Карелии подписалась Эмилия Слабунова, из Псковского собрания депутатов — Артур Гайдук и Лев Шлосберг, пишет polit.ru.

Обращение во ФСИН

Лечащие врачи Навального обратились к директору ФСИН с открытым письмом о состоянии политика, которое они называют близким к критическому. Врачи выразили готовность приехать, организовать переговоры и консилиум, попросили допустить их к Навальному. Ответа они еще не получили.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
www.instagram.com/navalny/

Голодовка

2 февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный срок. Политика отправили в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. В колонии здоровье оппозиционера начало ухудшаться, у него появились сильные боли в спине и отнялась нога. Навальный пожаловался на отсутствие медицинской помощи.

31 марта Навальный объявил голодовку.

Курица и конфеты

Ранее оппозиционер Алексей Навальный рассказал в своем Instagram, как в колонии во владимирской Покровке ему пытаются сломить дух запретными яствами и запахами.

Навальный отметил, что все дни голодовки к нему применяют изощренные методы, чтобы сломить его волю.

«Знаете, что оказалось самым важным на первом этапе тюремной голодовки? Проверять карманы. В них подкладывают конфеты. Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: „А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка“. С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю ее и выкидываю конфеты. Я знал, конечно, что власти в первую очередь захотят дискредитировать голодовку и высмеять ее», — рассказал он.

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