Голодающий Навальный рассказал про пытки курицей и подкладывание конфет в карманы

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал в своем Instagram , как в колонии во владимирской Покровке ему пытаются сломить дух запретными яствами и запахами.

Про голодовку Навальный сообщил 31 марта, назвав такой шаг вынужденной мерой при отсутствии «других методов борьбы».

Через несколько дней оппозиционера поместили в медсанчасть. Навальный отметил, что все дни голодовки к нему применяют изощренные методы, чтобы сломить его волю.

«Знаете, что оказалось самым важным на первом этапе тюремной голодовки? Проверять карманы. В них подкладывают конфеты. Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: „А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка“. С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю ее и выкидываю конфеты. Я знал, конечно, что власти в первую очередь захотят дискредитировать голодовку и высмеять ее», — рассказал он.

Он подчеркнул, что вообще не заходит на кухню без сотрудника с включенным видеорегистратором — пьет воду и к сумкам не подходит.

«Когда на всех каналах кремлевских СМИ вышли репортажи „Навальный тайком ест печеньки“, то даже сотрудники сказали „ну и вранье“. Все видят, что у меня на 100% хардкорная тюремная голодовка. Без всяких фокусов вроде сладкого чая, подсоленной воды, сока, витаминов и т.д. Только вода.», — отметил оппозиционер.

Адвокаты ему рассказали, что в таких случаях обычно «подсаживают к голодающему человека и загоняют ему море курицы» — чтобы жарил и ел на глазах у протестующего.

«Я смеюсь: невозможно у нас в принципе, на кухне готовить запрещено и не на чем. Только чайник есть. А курица вообще под тотальным запретом. Ее ни купить, ни в передаче получить нельзя. И что вы думаете? Через два дня захожу на кухню попить, там стоит радостный „дневальный“ и жарит курицу! Плитку притащили! Потом хлеб начали жарить и еще что-то. И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация!» — поведал Навальный.

Ранее экс-главу сибирского штаба Навального, устроившую акцию-протеста прямо возле колонии, арестовал Петушинский районный суд