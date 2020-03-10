Депутаты одобрили появление Бога в Конституции. Что это значит

В целом рекомендацию профильного комитета получили 200 поправок.
Одна из поправок гласит: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
Поправка с упоминанием Бога не влияет на светский характер государства и не подменяет собой свободы вероисповедания, объяснил глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников. Ее задача — подчеркнуть историческую преемственность нашего государства.
Статья о свободе вероисповедания в Конституции незыблема, Россия остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться, также объяснил Крашенинников. Он попросил не вырывать поправку из контекста, а рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи.
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев считает, что многие с одобрением относятся к инициативе поправки об упоминании Бога в Конституции РФ, рассказывает «Красная весна».
Этот же ресурс приводит и мнение члена Совета по правам человека Николая Сванидзе: он полагает, что поправка «выводит за скобки государства» неверующих людей.