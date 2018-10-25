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Прожиточный минимум для алтайских пенсионеров увеличили на 126 рублей

Прожиточный минимум пенсионера Алтайского края в 2019 году составит 8669 рублей. Такое решение приняли 25 октября депутаты краевого заксобрания. По сравнению с нынешним годом прожиточный минимум увеличился на 126 рублей.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Прожиточный минимум необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии. Ее устанавливают всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их обеспечения (пенсия и все льготные выплаты) не достигает величины прожиточного минимума.

Чтобы получить доплату, в Алтайском крае нужно написать заявление в органы соцзащиты.

В минсоцзащиты края прогнозируют, что получить федеральную доплату до величины прожиточного минимума смогут 102 тысячи пенсионеров региона. Это значит, что у более 100 тысяч пенсионеров в крае пенсия и другие соцвыплаты совокупно не достигают 8669 рублей.

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