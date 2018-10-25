Прожиточный минимум для алтайских пенсионеров увеличили на 126 рублей

Прожиточный минимум необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии. Ее устанавливают всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их обеспечения (пенсия и все льготные выплаты) не достигает величины прожиточного минимума.
Чтобы получить доплату, в Алтайском крае нужно написать заявление в органы соцзащиты.
В минсоцзащиты края прогнозируют, что получить федеральную доплату до величины прожиточного минимума смогут 102 тысячи пенсионеров региона. Это значит, что у более 100 тысяч пенсионеров в крае пенсия и другие соцвыплаты совокупно не достигают 8669 рублей.