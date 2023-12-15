Десяток яиц на завтрак, закуска: как шутил Путин на итогах года. И при чем тут "Говорун"

Глава государства отвечал на вопросы о геополитике, экономическом состоянии страны и др. Не обошлось и без шуток — чтобы разрядить серьезность мероприятия.
Яйца
Так, Путин рассказал, что и сам раньше питался лучше и мог съесть на завтрак десяток яиц, а потом заверил, что следит за ситуацией и уже спрашивал у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, «как у него с яйцами».
В Минсельхозе заверили ,что у них все в порядке, на что президент отметил — а у граждан есть проблемы. И принес «свои извинения на этот счет».
Денег нет
Вопрос корреспондента Республики Коми касался проблемы переселения из северных территорий людей пожилого возраста в более мягкие климатические условия. Было озвучено одно из предложений — рассмотреть возможность дополнительного финансирования этой программы, указывает НГС.
Глава государства предложил представить, что рядом с ним сидит глава Минфина.
"Он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет", — пошутил Владимир Путин.
Песков виноват
Впервые за несколько лет на пресс-конференции Путина присутствовали западные журналисты — корреспондент The New York Times.
В том, что представители западных СМИ не могли попасть на пресс-конференцию, Путин обвинил своего пресс-секретаря. А глава государства, как он заявил, человек демократичный.
Закуска
Прозвучали и новогодние вопросы. Во время блица у президента спросили, что он больше любит — селедку под шубой или оливье.
"Смотря что закусывать", — ответил Путин.
Блогеры и двойник
Слухи о двойниках президента ходят давно. И в прямом эфире одного из них представили зрителям. Правда, созданного нейросетью.
На самом деле это был студент СПбГУ, который записал дипфейк-видео от лица Владимира Путина. Сам президент даже удивился, когда увидел перед собой себя самого.
Президент заявил, что выглядеть и говорить таким же голосом как он, может только он сам.
Глава государства также отметил, что это его "первый двойник".
Ранее сообщалось, что Путин улыбается и смеется, когда узнает версии о своих двойниках. Глава государства осведомлен о конспирологической теории существования его двойников.
"Банкетный", "Говорун"
В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.
Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.
«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом» — сказал Владимир Путин.
"Итоги года" с президентом длились больше четырех часов, но даже за это время президент не успел ответить на все вопросы, которые ему прислали.