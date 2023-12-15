Десяток яиц на завтрак, закуска: как шутил Путин на итогах года. И при чем тут "Говорун"

Накануне в Гостином дворе прошла совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина "Итоги года".

Глава государства отвечал на вопросы о геополитике, экономическом состоянии страны и др. Не обошлось и без шуток — чтобы разрядить серьезность мероприятия.

Яйца

Так, Путин рассказал, что и сам раньше питался лучше и мог съесть на завтрак десяток яиц, а потом заверил, что следит за ситуацией и уже спрашивал у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, «как у него с яйцами».

В Минсельхозе заверили ,что у них все в порядке, на что президент отметил — а у граждан есть проблемы. И принес «свои извинения на этот счет».

Денег нет

Вопрос корреспондента Республики Коми касался проблемы переселения из северных территорий людей пожилого возраста в более мягкие климатические условия. Было озвучено одно из предложений — рассмотреть возможность дополнительного финансирования этой программы, указывает НГС.

Глава государства предложил представить, что рядом с ним сидит глава Минфина.

"Он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет", — пошутил Владимир Путин.

Песков виноват

Впервые за несколько лет на пресс-конференции Путина присутствовали западные журналисты — корреспондент The New York Times.

В том, что представители западных СМИ не могли попасть на пресс-конференцию, Путин обвинил своего пресс-секретаря. А глава государства, как он заявил, человек демократичный.

Закуска

Прозвучали и новогодние вопросы. Во время блица у президента спросили, что он больше любит — селедку под шубой или оливье.

"Смотря что закусывать", — ответил Путин.

Блогеры и двойник

Слухи о двойниках президента ходят давно. И в прямом эфире одного из них представили зрителям. Правда, созданного нейросетью.

На самом деле это был студент СПбГУ, который записал дипфейк-видео от лица Владимира Путина. Сам президент даже удивился, когда увидел перед собой себя самого.

Президент заявил, что выглядеть и говорить таким же голосом как он, может только он сам.

Глава государства также отметил, что это его "первый двойник".

Ранее сообщалось, что Путин улыбается и смеется, когда узнает версии о своих двойниках. Глава государства осведомлен о конспирологической теории существования его двойников.

"Банкетный", "Говорун"

В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.

Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом» — сказал Владимир Путин.

"Итоги года" с президентом длились больше четырех часов, но даже за это время президент не успел ответить на все вопросы, которые ему прислали.