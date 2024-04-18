Девять детей и ордена Мужества: что известно о главе МЧС Чечни, который пытался сбить полицейского. Подробности

Задержание не прошло без эксцессов.

Цакаева остановили из-за того, что автомобиль ехал по встречной полосе. Водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС. А развернулся на перекрестке и попытался сбить сотрудников ДПС.

Полицейские отреагировали и положили на дороге "ежа" (средство для остановки автомобилей).

Машина остановилась — "еж" пробил колеса черного внедорожника GMC.

Вскоре к месту происшествия приехали автомобиль батальона ДПС Чечни и три машины с наклейками «Спецназ-Ахмат», указывает РБК.

Мужчины потребовали у дагестанских полицейских отдать задержанного, который к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения.

Между сотрудниками ведомств завязалась потасовка. Чеченские силовики силой забрали Цакаева и увезли в неизвестном направлении. "прихватили" со штрафстоянки и автомобиль (по некоторым данным, внедорожник разыскивается службой Интерпола Канады).

Выяснилось, что главу МЧС забрал командир СОБР «Ахмат».

За заслуги

Генерал-майор Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С ноября 2021 года — врио начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

До этого был замглавы регионального главка МЧС по антитеррористической деятельности.

До этого в течение около 16 лет работал в разных подразделениях МВД Чечни.

Награжден орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», указывает Газета.Ru.

Отец девятерых детей.

27 мая ему исполнится 48 лет.

В 2016 году вице-мэра Томска лишили прав за вождение в пьяном виде. Мировой суд Томской области установил, что вице мэр областной столицы Оксана Кравченко вела автомобиль по Богашевскому тракту без включенных фар. При проверке документов сотрудники полиции решили, что чиновник была в нетрезвом виде, что и подтвердила медицинская экспертиза.

Суд назначил Кравченко административное наказание, следует из материалов на сайте мирового суда. Она оштрафована на 30 тыс. рублей и лишена водительских прав на 1,5 года.

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