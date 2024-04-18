Потасовка, Интерпол, спецназ: поймали пьяного главу МЧС Чечни. Но силовики отбили его у гаишников. Видео

Сотрудник ДПС заметил черный автомобиль марки GMC. Машина ехала по "встречке".

Полицейский потребовал от водителя остановиться, но тот этого не сделал. А развернулся на перекрестке и попытался сбить сотрудников ДПС, указывает Газета.Ru.

Полицейские отреагировали и положили на дороге "ежа" (средство для остановки автомобилей).

Машина остановилась — "еж" пробил колеса.

Сотрудники ДПС задержали водителя. Он был пьян и пытался вырваться, однако полицейские повалили его на землю.

Интерпол

После задержания на место приехал автомобиль батальона ДПС по Чеченской республике, его сотрудники подтвердили, что задержанный — глава МЧС Чечни, сообщает Readovka.

Причем машина, которой управлял Цакаев, разыскивается службой Интерпола Канады.

Спецназ

Впоследствии на место происшествия приехали три автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат». Мужчины потребовали у дагестанских полицейских отдать задержанного.

Между сотрудниками ведомств завязалась потасовка. И чеченские силовики силой забрали Цакаева и увезли в неизвестном направлении. "прихватили" со штрафстоянки и автомобиль.

Выяснилось, что главу МЧС забрал командир СОБР «Ахмат».

Реакция в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал изучить и проконтролировать ситуацию. Парламентарий подчеркнул — «должности и связи не должны быть прикрытием», пишет NEWS.ru.

По заявлению Хамзаева, виновный должен ответить по всей строгости закона и столкнуться с жестким порицанием.

Джигиты

Также депутат высказался о состоянии алкогольного опьянения генерала. По словам парламентария, это " не джигитское и не горское поведение". Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения — подчеркнул депутат.

Тайна внедорожника

В ноябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров подарил командирам чеченских силовиков внедорожники премиум-класса, в том числе GMC. Был ли автомобиль, которым управлял глава МЧС, подарком главы республики, — пока неизвестно.

Руководство республики пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

Ранее мэра лишили водительских прав за пьяную езду по сибирским дорогам "по рекомендации врачей".

В начале июля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Валова поймали пьяным за рулем. Сам глава подтвердил, что полицейские предложили пройти медосвидетельствование и тест показал наличие алкоголя в крови.

Однако, по его словам, с таким показанием устройства он не согласен, поскольку "каждый день принимает лекарства по рекомендации врачей". Более того, он подчеркнул, что на момент задержания находился в отпуске.

Также скандальный барнаульский чиновник-генерал получил 10 суток за езду без прав.

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