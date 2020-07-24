Скандальный барнаульский чиновник-генерал получил 10 суток за езду без прав

Чиновника признали виновным по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами) и назначили 10 суток административного ареста.

В документах говорится, что вину он не признал, объясняя тем, что почувствовал себя плохо и был вынужден на своем автомобиле самостоятельно поехать в больницу.

При этом вызывать скорую помощь Новиков считал нецелесообразным, а вызывал ли кто-либо ему скорую помощь — не помнит.

Когда чиновника остановили сотрудники ГИБДД, он предъявил документы на автомобиль, а водительское удостоверение предъявить не смог — сказал, что забыл его в пиджаке.

Полицейские уточнили данные по базе и выяснилось, что Новиков лишен прав. Сам он об этом якобы не знал и постановления не получал, но предполагал, что мог быть лишен права управления транспортными средствами.

Вячеслав Новиков , глава Октябрьского района. altapress.ru

«Новиков стал показывать пенсионное удостоверение, пояснять, что он является генералом полиции в отставке, просил его отпустить, сделать вид, что его не заметили, просил не составлять в отношении него административный материал, на что получил отказ. В присутствии двоих понятых Новикова отстранили от управления транспортными средствами, был составлен протокол», — приводятся в материалах суда показания свидетеля.

Напомним, эпопея вокруг персоны отставного генерала полиции, а ныне главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, длится с декабря 2019 года. Чиновник попал в небольшое дорожное происшествие и отказался выполнить требование сотрудников ГИБДД пройти проверку на состояние опьянения.

В итоге 27 апреля 2020 года суд лишил его права управления автомобилем на 1 год 9 месяцев и выписал штраф в размере 30 тыс. рублей.