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Происшествия

Скандальный барнаульский чиновник-генерал получил 10 суток за езду без прав

Суд Крутихинского района Алтайского края вынес решение по делу главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова. Постановление суда есть в распоряжении altapress.ru.

Вячеслав Новиков.
Вячеслав Новиков.
барнаул.рф

Чиновника признали виновным по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами) и назначили 10 суток административного ареста.

В документах говорится, что вину он не признал, объясняя тем, что почувствовал себя плохо и был вынужден на своем автомобиле самостоятельно поехать в больницу.

При этом вызывать скорую помощь Новиков считал нецелесообразным, а вызывал ли кто-либо ему скорую помощь — не помнит.

Когда чиновника остановили сотрудники ГИБДД, он предъявил документы на автомобиль, а водительское удостоверение предъявить не смог — сказал, что забыл его в пиджаке.

Полицейские уточнили данные по базе и выяснилось, что Новиков лишен прав. Сам он об этом якобы не знал и постановления не получал, но предполагал, что мог быть лишен права управления транспортными средствами.

Вячеслав Новиков, глава Октябрьского района.
Вячеслав Новиков, глава Октябрьского района.
altapress.ru

«Новиков стал показывать пенсионное удостоверение, пояснять, что он является генералом полиции в отставке, просил его отпустить, сделать вид, что его не заметили, просил не составлять в отношении него административный материал, на что получил отказ. В присутствии двоих понятых Новикова отстранили от управления транспортными средствами, был составлен протокол», — приводятся в материалах суда показания свидетеля.

Напомним, эпопея вокруг персоны отставного генерала полиции, а ныне главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, длится с декабря 2019 года. Чиновник попал в небольшое дорожное происшествие и отказался выполнить требование сотрудников ГИБДД пройти проверку на состояние опьянения.

В итоге 27 апреля 2020 года суд лишил его права управления автомобилем на 1 год 9 месяцев и выписал штраф в размере 30 тыс. рублей.

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