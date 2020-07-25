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Жизнь

Мэра лишили водительских прав за пьяную езду по сибирским дорогам «по рекомендации врачей»

В Хакасии главу Саяногорска Михаила Валова лишили водительских прав на 1,5 года за пьяную езду, сообщает РИА «Новости».

Алкотестер ГИБДД.
Алкотестер ГИБДД.
22.мвд.рф

Кроме того, по решению Верховного суда республики градоначальника оштрафовали на 30 тыс. рублей.

В начале июля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Валова поймали пьяным за рулем. Сам глава подтвердил, что полицейские предложили пройти медосвидетельствование и тест показал наличие алкоголя в крови.

Однако, по его словам, с таким показанием устройства он не согласен, поскольку «каждый день принимает лекарства по рекомендации врачей». Более того, он подчеркнул, что на момент задержания находился в отпуске.

Валов руководит городом с 9 сентября 2018 года.

Ранее скандальный барнаульский чиновник-генерал получил 10 суток за езду без прав.

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