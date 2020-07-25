Мэра лишили водительских прав за пьяную езду по сибирским дорогам «по рекомендации врачей»

В Хакасии главу Саяногорска Михаила Валова лишили водительских прав на 1,5 года за пьяную езду, сообщает РИА «Новости» .

Кроме того, по решению Верховного суда республики градоначальника оштрафовали на 30 тыс. рублей.

В начале июля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Валова поймали пьяным за рулем. Сам глава подтвердил, что полицейские предложили пройти медосвидетельствование и тест показал наличие алкоголя в крови.

Однако, по его словам, с таким показанием устройства он не согласен, поскольку «каждый день принимает лекарства по рекомендации врачей». Более того, он подчеркнул, что на момент задержания находился в отпуске.

Валов руководит городом с 9 сентября 2018 года.

Ранее скандальный барнаульский чиновник-генерал получил 10 суток за езду без прав.